Екатеринбург, , 16:42 — REGNUM Городская дума Екатеринбурга может получить больше полномочий при выделении средств на нужды горадминистрации. Об этом сообщает ИА Znak.

Новый порядок по рассмотрению муниципальных программ внёс в гордуму спикер Игорь Володин. Согласно предлагаемым изменениям, все муниципальные программы, на которые в мэрии планируют тратить деньги, сначала будут обсуждаться с депутатами. Парламентарии смогут давать свои рекомендации по итогам рассмотрения программ.

По словам Володина, благодаря нововведениям депутаты смогут детальнее ознакомиться с проектом бюджета, в частности, со статьями расходов.

«С новым порядком, во-первых, у депутатов будет меньше вопросов, а во-вторых, мы будем делить ответственность за бюджет пополам между администрацией и думой», — сказал спикер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее гордума Екатеринбурга отвергла проект новых ставок налога на недвижимость физлиц. Теперь в мэрии должны предоставить новый вариант ставок на суд бюджетной комиссии думы.

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