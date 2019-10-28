Москва, 28 октября 2019, 16:32 — REGNUM Президент России Владимир Путин проведёт встречу с кубинским президентом Мигелем Диасом-Канель в Москве, сообщает 28 октября пресс-служба Кремля.
Встреча запланирована на 28 октября. В ходе неё будут обсуждаться актуальные международные вопросы и перспективы разностороннего укрепления российско-кубинского стратегического партнёрства.
Напомним, ранее президент Кубы Мигель Диас-Канель в рамках официального визита в Россию приехал в Санкт-Петербург.
Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября текущего года Кубу посетил с официальным визитом председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.
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