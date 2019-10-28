Москва, , 16:28 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером германии Ангелой Меркель. Об этом сегодня, 28 октября, сообщает пресс-служба Кремля.

Газопровод Иван Шилов © ИА REGNUM

Одной из главных тем разговора стал транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему. Действующий российско-украинский контракт на транзит и поставку газа истекает 31 декабря 2019 года.

Сейчас идут интенсивные переговоры между Россией и Украиной при посредничестве Европейской комиссии по вопросу транзита российского газа через украинскую ГТС с 1 января 2020 года. Пока никаких конкретных решений не принято.

Сегодня в Брюсселе прошел очередной раунд трехсторонних министерских консультаций Россия-ЕС-Украина.

Путин и Меркель по телефону обсудили итоги этого раунда и обменялись мнениями относительно вариантов продолжения транзита российского газа через территорию Украины в страны Евросоюза после истечения срока контракта.