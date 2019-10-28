Рига, , 16:25 — REGNUM Латвийские врачи могут не рассчитывать на значительное повышение зарплат в 2020 году, даже если добьются роспуска парламента, заявил в эфире латвийского радио глава Национального объединения Райвис Дзинтарс, сообщает сегодня, 28 октября, портал латвийского общественного вещателя LSM.

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«Независимо от того, кто сидит за столом, размер бюджета останется таким, какой он есть», — заявил Дзинтарс, подчеркнув, что дополнительных средств на повышение зарплат медикам якобы невозможно найти при любых сценариях.

Так политик отреагировал на ультиматум латвийского профсоюза врачей, которые обвинили власти в невыполнении ранее достигнутых договорённостей зарезервировать в бюджете 2020 года средства для повышения зарплат медиков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, представители латвийского профсоюза работников здравоохранения и социального ухода договорились провести две волны протестов из-за отказа властей повысить зарплаты врачам. После этого начнётся сбор подписей для роспуска парламента.

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