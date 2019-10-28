Москва, , 16:24 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов предложил свой вариант решения проблемы Донбасса.

«Я бы предложил другую формулу, которая звучит так: окончательный мир в Донбассе установится тогда, когда народ республик получит возможность сделать свой выбор о вхождении в состав России. Можете назвать ее «формулой Миронова», — заявил Миронов в интервью радио «Справедливая Россия».

Главная и первая задача сегодня — установить мир в Донбассе, говорят о формуле Штайнмайера, о минской формуле и так далее, отметил парламентарий.

Вместе с тем заместитель главы полиции Украины Вадим Троян заявил о вывозе оружия украинских добровольческих отрядов из населенного пункта Золотое-4 вблизи линии разведения сил в Донбассе