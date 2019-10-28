Анкара, , 17:16 — REGNUM Министерство юстиции Турецкой Республики направило в МИД досье, включающее требование о задержании и экстрадиции из США одного из главарей Рабочей партии Курдистана/Отрядов народной обороны/Демократического союза Ферхата Абди Шахина, известного под кодовым именем «Мазлум Кобани».

По сообщению турецкого новостного агенства Anadolu Ajansı, требование об экстрадиции полностью подготовлено Минюстом и передано в МИД для направления в компетентные структуры США. Напомним, что Ферхат Абди Шахин находится в розыске по «красному циркуляру» Интерпола. В Турции ему вменяются такие преступления, как «создание или руководство вооружённой террористической организацией» и «покушение на единство и целостность государства».

Требование Турции основывается на Договоре Турецкой Республики и Соединённых штатов Америки о выдаче преступников и взаимной помощи в судебных делах. Приказ об аресте террориста был вынесен ещё в 2015 году.