Рига, , 16:08 — REGNUM Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) констатирует волокиту латвийских правоохранительных органов в борьбе с коррупцией на международном уровне, сообщает сегодня, 28 октября, портал латвийского общественного вещателя LSM.

В новейшем докладе ОЭСР отмечается, что латвийское бюро по предотвращению коррупции начало уголовный процесс в отношении одного из крупнейших латвийских строительных предприятий Latvijas tilti, которое в Литве подозревается в подкупе госслужащих для получения строительных контрактов. Однако отмечается, что в латвийские суды не поступило ни одного дела по обвинениям в международной коррупции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в соседней с Латвией Литве ещё с 2017 года проходят суды, в которых во взяточничестве обвиняется бывший председатель правления латвийского строительного предприятия Latvijas tilti Геннадий Камкалов и бывший директор инфраструктуры Клайпедского государственного морского порта Гедиминас Зумарас.

Подробно об этом деле можно прочитать в материале: «В Литве начался суд за коррупционные схемы в порту Клайпеды».

Ещё один скандальный эпизод с деятельностью компании Latvijas tilti в Литве связан со строительством участка дороги по направлению в Калининград. Дорога, а именно участок А12 с 183,9 по 187,9 км (окружная дорога города Панемуне), который построили в 2015 году не просто не эксплуатируется из-за брака, провалы на некоторых участках составляют один метр. При этом стоимость строительства обошлась литовской казне в 26,25 млн евро.

Читайте ранее в этом сюжете: В Литве развалился участок новой дороги на Калининград