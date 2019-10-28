Муром, Владимирская область, , 16:08 — REGNUM Во Владимирской области депутат Совета народных депутатов округа Муром и директор муромского МУП «Рынок» Виктор Павлов подозревается в получении взятки в крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СК.

Взятка Дарья Антонова © ИА REGNUM

По версии следствия, Павлов потребовал у бизнесмена более 340 тысяч рублей за торговое место на рынке. 4 октября он получил от предпринимателя часть взятки. 23 октября Павлова задержали.

Октябрьский районный суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста до 22 декабря. Сразу же после этого местный политсовет партии «Единая Россия», в которую входит Павлов, приостановил его членство. Если суд признает Павлова виновным, из партии его исключат.