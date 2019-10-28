Джакарта, , 16:05 — REGNUM Индонезия и Марокко заключили два соглашения в области борьбы с терроризмом, сообщает Sindonews.

Известно, что меморандумы о сотрудничестве были подписаны после встречи министра иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди с главой МИД Марокко Насером Бурита в Джакарте.

Соглашения между Индонезией и Марокко касаются сотрудничества между национальным контртеррористическим агентством Индонезии и министерством внутренних дел Королевства Марокко, а также в области обмена разведывательной информацией, касающейся отмывания денег и финансирования терроризма.

«Я приветствую то, что на этой встрече Индонезия и Марокко могут подписать соглашения о борьбе с терроризмом. Будучи двумя мусульманскими странами, мы стремимся пропагандировать лицо умеренного ислама», — заявила глава МИД Индонезии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Индонезия укрепляет экономическое сотрудничество с нетрадиционными странами-партнерами, включая Марокко.

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