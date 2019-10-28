Киев, , 16:04 — REGNUM Депутат от фракции «Европейская солидарность» Ирина Геращенко считает, что Германия и Франция делают «огромную историческую ошибку», не желая предоставлять Украине План действий по членству в НАТО (ПДЧ). Об этом Геращенко заявила 28 октября на заседании согласительного комитета Верховной рады.

НАТО и Украина The Presidential Administration of Ukraine

«Устойчивый мир и безопасность возможны только, если Украина станет членом НАТО… Действительно, в 2008 году Бухарестский саммит решил, что Украина станет членом НАТО, хотя нам не предоставили ПДЧ. Это была позиция наших ближайших партнеров — Германии и Франции, которая обернулась огромной исторической ошибкой и потом привела к агрессии РФ против Грузии, а потом и против Украины», — сказала Геращенко.

Она также призвала Верховную раду принять очередное обращение к НАТО с просьбой предоставить Украине ПДЧ.

«Когда сегодня, к сожалению, наши партнеры говорят, что мы выйдем на специальный формат со страной-аспирантом, к большой уверенности «Европейской солидарности», также делают большую ошибку. Мы должны настаивать на том, что Украина сделала много важных шагов в сфере борьбы с коррупцией, экологии, соблюдении стандартов НАТО в наших вооруженных силах, чтобы настаивать на том, чтобы мы не вымаливали получение ПДЧ, а подтвердили намерение получить ПДЧ… 54% украинцев поддерживают этот путь», — добавила Геращенко.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2008 году Украина уже подала заявку на получение ПДЧ. Тем не менее, Североатлантический альянс так и не дал Украине ПДЧ. В октябре 2019 года вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба заявил, что эта заявка остаётся действующей как с точки зрения правительства Украины, так и с точки зрения Североатлантического альянса.