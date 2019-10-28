Сухум, , 15:59 — REGNUM Личный состав инженерно-саперного подразделения российской военной базы в Абхазии начал очистку полигонов Цабал и Нагвалоу от взрывоопасных предметов. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Общая площадь территории, которую предстоит обследовать саперам, составляет около 12 га. Неразорвавшиеся боеприпасы остаются на полигонах после проведения учений, боевых стрельб и выполнения упражнений контрольных стрельб военнослужащими. Саперы уничтожают найденные предметы на месте методом подрыва накладным тротиловым зарядом.

Военнослужащие используют такие средства обнаружения и защиты, как искатели неконтактные взрывных устройств «Коршун», селективные переносные индукционные металлоискатели и защитные костюмы сапера «Сокол». В поиске взрывоопасных предметов саперам помогают минно-розыскные собаки, прибывшие в соединение в конце 2018 года из Центра служебного собаководства вооруженных сил Российской Федерации.

Мероприятия проводятся в рамках подготовки учебно-тренировочных комплексов к новому периоду обучения.