Москва, , 15:56 — REGNUM Правительство России должно будет проработать возможность использования части средств материнского капитала для газификации жилья. Соответствующее поручение по итогам встречи с представителями общественности Дальнего Востока дал президент РФ Владимир Путин.

Как следует из сообщения на сайте Кремля, доклад по этому вопросу необходимо подготовить до 15 ноября.

Также предлагается использовать эти средства для оплаты подключения жилых помещений к централизованным системам водоснабжения, водоотведения или для прокладки автономных систем водоснабжения и водоотведения.

Кроме того, глава государства поручил рассмотреть вопрос о предоставлении льгот по оплате проезда воздушным транспортом к месту лечения и обратно детей-инвалидов, проживающих в Дальневосточном федеральном округе и имеющих право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день материнский капитал, который в России выдают при рождении второго или последующих детей, составляет 453 тыс. рублей. Эти средства семья может потратить на образование ребёнка, на улучшение жилищных условий и на пенсию для матери. По словам зампредседателя правительства России Татьяны Голиковой, в 2020 году размер маткапитала будет увеличен до 470 тыс. рублей, а в 2021 году — до 489 тыс. рублей.

Добавим, что для возобновления индексации маткапитала с 1 января 2020 года Пенсионный фонд России предусмотрел 325 млрд рублей.

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