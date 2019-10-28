Киев, , 15:55 — REGNUM

Правительство и парламент Украины обязаны снизить тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Об этом 28 октября на заседании согласительного комитета Верховной рады заявил депутат от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко.

«Понятно, что коммунальные тарифы нужно снижать. Эти обязательства брали на себя все политические силы, которые вошли в парламент. У нас есть законопроект №1122. Он наконец-то попал в повестку дня на четверг (31 октября). Там идёт расчёт экономически обоснованной цены на газ для всех категорий потребителей… Он не популистский», — добавил Бойко.

При этом он обвинил премьера Алексея Гончарука в повышении до 20% нормы коммунальных расходов от среднемесячного суммарного дохода домохозяйства при установлении размера обязательного процента платежа для получателей субсидий.

«Так и не услышал от руководства правительства позицию о тарифной политике на отопительный сезон. Идут абсолютно противоречивые заявления со стороны премьер-министра. То у него уровень 15% в оплате коммунальных услуг для получения субсидий. Потом правительство принимает постановление о 20%», — возмутился Бойко.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября кабинет министров принял постановление, согласно которому с 1 мая 2020 года с 15 до 20% повысится базовая норма коммунальных расходов от среднемесячного суммарного дохода домохозяйства при установлении размера обязательного процента платежа для получателей субсидий. Ранее в проекте бюджета на 2020 год правительство урезало финансирование субсидий на 317 млн долл. Всего на выплату субсидий предусмотрено 1,8 млрд долл, в то время как в 2019 году на субсидии выделили 2,1 млрд долл.