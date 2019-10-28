Киев, 28 октября 2019, 15:55 — REGNUM
Правительство и парламент Украины обязаны снизить тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Об этом 28 октября на заседании согласительного комитета Верховной рады заявил депутат от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко.
При этом он обвинил премьера Алексея Гончарука в повышении до 20% нормы коммунальных расходов от среднемесячного суммарного дохода домохозяйства при установлении размера обязательного процента платежа для получателей субсидий.
Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября кабинет министров принял постановление, согласно которому с 1 мая 2020 года с 15 до 20% повысится базовая норма коммунальных расходов от среднемесячного суммарного дохода домохозяйства при установлении размера обязательного процента платежа для получателей субсидий. Ранее в проекте бюджета на 2020 год правительство урезало финансирование субсидий на 317 млн долл. Всего на выплату субсидий предусмотрено 1,8 млрд долл, в то время как в 2019 году на субсидии выделили 2,1 млрд долл.