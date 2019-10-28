Нагайбакский район, , 15:52 — REGNUM В Челябинской области главе Нагайбакского района Виталию Гайсину предъявлено обвинение в мошенничестве при получении выплат. Об этом сообщает пресс-служба областного управления СКР.

По части 4 статьи 159.2 УК России ему грозит до 10 лет колонии. Но вначале суд решит, виновен он или нет.

Как сообщало ИА REGNUM, Гайсин был задержан 25 октября. А 26-го суд отправил его под домашний арест.

Сотрудники ФСБ посчитали, что он мошенническим путём получил бюджетную субсидию на более 1,1 млн рублей. Деньги гражданин потратил по своему собственному усмотрению, полагают правоохранители.

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