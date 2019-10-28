Вильнюс, , 15:51 — REGNUM Вице-мэр литовской столицы Вильнюса Валдас Бенкунскас сегодня, 28 октября, публично обратился к министру культуры Литвы Миндаугасу Кветкаускасу с обвинениями в нежелании министерства сносить памятник поэту Пятрасу Цвирке по личным мотивам министра, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Памятник Пятрасу Цвирке в Вильнюсе (сс) holmsius

Самоуправление Вильнюса уже неоднократно предпринимало попытки снести памятник Цвирке в центре Вильнюса, однако министерство культуры не выдаёт такого разрешения, ссылаясь на перечень охраняемых памятников культуры.

«Почему вы никому публично не говорите, что, защищая памятник Цвирке, вы руководствуетесь не современными описаниями наследия и мнениями авторитетных экспертов, а выпущенной в 1973 году книжке «Список культурных памятников Литовской ССР»? Почему вы не говорите, что являетесь приятелем писателя Томаса Венцловы, яростно борющегося за памятник Цвирке?», — пишет Бенкунскас, обвиняя минкульт Литвы в защите символа «предательства, страданий и разрушенных судеб». Якобы Цвирка, продолжает столичный чиновник, тесно сотрудничал с советской властью, был лояльным ей, а по его «донесениям» другие поэты или писатели были сосланы.

Напомним, мэрия Вильнюса ранее распорядилась снести ансамбль советских скульптур рабочим, крестьянам, студентам и военным на «Зелёном мосту» в центре Вильнюса. Скульптуры ночью демонтировали якобы под предлогом реставрации, однако на место их не вернули, а никакой реставрации не началось. В начале октября 2019 года в Вильнюсе начался снос советского Дворца профсоюзов, одного из главных доминантных зданий панорамы сегодняшней литовской столицы.

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс ранее распорядился демонтировать и табличку пособнику нацистов Йонасу Норейке, что вызвало протесты националистов, а на место снятой мемориальной доски была незаконно установлена новая, которая висит до сих пор. Во время протестов мэр Вильнюса публично обещал, что будет очищать город как «от советских, так и от нацистских» символов, однако в итоге борьба переключилась исключительно на памятник Пятрасу Цвирке. Пятрас Цвирка — советский поэт, прозаик, публицист, подписант «Декларации о вхождении Литвы в состав Союза Советских Социалистических Республик».