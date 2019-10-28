Вильнюс, 28 октября 2019, 15:51 — REGNUM Вице-мэр литовской столицы Вильнюса Валдас Бенкунскас сегодня, 28 октября, публично обратился к министру культуры Литвы Миндаугасу Кветкаускасу с обвинениями в нежелании министерства сносить памятник поэту Пятрасу Цвирке по личным мотивам министра, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Самоуправление Вильнюса уже неоднократно предпринимало попытки снести памятник Цвирке в центре Вильнюса, однако министерство культуры не выдаёт такого разрешения, ссылаясь на перечень охраняемых памятников культуры.
Напомним, мэрия Вильнюса ранее распорядилась снести ансамбль советских скульптур рабочим, крестьянам, студентам и военным на «Зелёном мосту» в центре Вильнюса. Скульптуры ночью демонтировали якобы под предлогом реставрации, однако на место их не вернули, а никакой реставрации не началось. В начале октября 2019 года в Вильнюсе начался снос советского Дворца профсоюзов, одного из главных доминантных зданий панорамы сегодняшней литовской столицы.
Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс ранее распорядился демонтировать и табличку пособнику нацистов Йонасу Норейке, что вызвало протесты националистов, а на место снятой мемориальной доски была незаконно установлена новая, которая висит до сих пор. Во время протестов мэр Вильнюса публично обещал, что будет очищать город как «от советских, так и от нацистских» символов, однако в итоге борьба переключилась исключительно на памятник Пятрасу Цвирке. Пятрас Цвирка — советский поэт, прозаик, публицист, подписант «Декларации о вхождении Литвы в состав Союза Советских Социалистических Республик».