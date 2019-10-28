Анкара, , 17:12 — REGNUM Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган в своем послании в преддверии Дня Республики заявил: «Как государство и нация, мы вновь втянуты в историческую борьбу с целью защиты нашего настоящего и будущего. Начало этой исторической борьбе положили все пережитые нами события, от подлой попытки государственного переворота 15 июля 2016 года до террористических атак».

По сообщению турецкого новостного агенства Anadolu Ajansı, Реджеп Тайип Эрдоган отметил: «Проводимые нами в Сирии операции «Щит Евфрата», «Оливковая ветвь» и «Источник мира» являются неотъемлемой частью этой борьбы. Мы ведём нечто, похожее на войну за независимость, которая началась век назад и увенчалась созданием нашей республики, но другими способами. Заметны всевозможные игры, нацеленные на раскол нашего национального единства».

Турецкий лидер добавил: «Многовекторные атаки, нацеленные на наш суверенитет от безопасности границ до экономики, продолжаются беспрерывно. У Турции есть древнее историческое наследие, обширный государственный опыт и почти вековое наследие республики, что даёт ей силы, возможности и решимость для того, чтобы выстоять под натиском проблем. Таким образом мы дошли до сегодняшнего дня, разрушив, с помощью Всевышнего Аллаха и поддержки нации, одну за другой, все заготовленные для нас ловушки».