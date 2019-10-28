* ИГ — запрещённая в России организация

Дамаск, , 16:00 — REGNUM Представители Демократических сил Сирии, состоящих преимущественно из курдских повстанцев, призвали международное сообщество к тщательному расследованию причин, по которым лидер ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакр аль-Багдади находился на территории, контролируемой Турцией, соответствующее сообщение было опубликовано 27 октября в социальной сети Twitter.

«Международное сообщество должно серьезно расследовать причины, по которым высокопоставленные члены ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) скрывались на западе Сирии, контролируемой Турцией», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 27 октября президент США Дональд Трамп объявил о ликвидации главы «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади в Сирии.

Глава Белого дома поблагодарил власти Сирии, Ирака, Турции, России, а также сирийских курдов в помощи, которая позволила осуществить данную спецоперацию.

ИГ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.