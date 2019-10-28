Киев, , 15:48 — REGNUM Украинские националистические силы, которые не попали в парламент, пытаются сорвать процесс разведения войск на востоке Украины. Об этом 28 октября на заседании согласительного комитета Верховной рады заявил депутат от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко.

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

«Парламент должен рассмотреть ситуацию вокруг разведения войск в районе Золотого, Петровского, а потом и вообще по всей линии фронта… То, что националистические партии, которые не попали в парламент, пытаются сорвать этот процесс — это полный позор. Самое главное — парламент должен иметь свою политическую позицию по этому поводу и не скромно молчать, когда президент едет и пытается создать предусловия для политического урегулирования этого конфликта, а выражать свою политическую позицию и поддерживать эти действия», — сказал Бойко.

Он призвал Раду принять постановление о разведении войск в Донбассе, чтобы ускорить реализацию мирных инициатив.

«Нужно принять проект постановления, который поддерживает разведение войск. Парламент должен проголосовать за это постановление… Это поддержит усилия по миру», — считает Бойко.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 октября президент Зеленский посетил Золотое, где провел встречу с представителями радикальных организаций. Примечательно, что вооруженные националисты разместились в одном из частных домов, в жилом поселке. Местные жители требуют, чтобы радикалы покинули их населенный пункт и не подвергли их жизни опасности из-за участившихся обстрелов. После визита Зеленского они сдали силовикам оружие, но не покинули Золотое под предлогом защиты местного населения.