Тбилиси, , 15:45 — REGNUM 28 октября МВД Грузии начало расследование по факту атаки хакеров на сайт президента страны Саломе Зурабишвили. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу внутриполитического министерства.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, утром 28 октября хакеры разместили на сайте президента Грузии фото экс-президента Михаила Саакашвили с надписью I'll be back («Я вернусь»). Также кибератаке подверглись сайты государственных ведомств, информационных агентств, органов местного самоуправления и судов.

Возбуждено уголовное дело по статьям 284 (самовольное проникновение в компьютерную систему) и 286 (посягательство на компьютерные данные или компьютерную систему) уголовного кодекса Грузии.

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