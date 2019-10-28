Нур-Султан, , 15:45 — REGNUM Министерство иностранных дел Казахстана рекомендовало гражданам республики воздержаться от поездок в Мексику из-за миграционного кризиса. Об этом 28 октября заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства республики Айбек Смадияров, сообщает издание Zakon.kz.

По его словам, власти Мексики ужесточили миграционный контроль на границе. «Вследствие чего, многие граждане мира не допускаются на мексиканскую территорию и депортируются в обратном направлении», — сказал Смадияров.

Напомним, 12 октября около 2 тыс. мигрантов из Центральной Америки, Кубы и Гаити отправились из города Тапачула на юге Мексики к границе США. Данный караван мигрантов стал первый с начала мексиканской операции по предотвращению нелегального перемещения по территории страны мигрантов.

Читайте также: Президент Мексики отверг вмешательство внешних сил в политику безопасности