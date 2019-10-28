Москва, 28 октября 2019, 15:44 — REGNUM Правительство РФ поддержало законопроект о создании общероссийской системы интернет-трансляций телеканалов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 октября, об этом сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин («Справедливая Россия»).
«На законопроект получен официальный отзыв правительства, в котором выражается поддержка внесенной на рассмотрение Государственной думы инициативы», — сказал Левин.
Инициатива будет обсуждаться на одном из ближайших заседаний комитета Госдумы в ноябре.
Проектом закона предусматривается комплекс мер по созданию общероссийской системы интернет-трансляций телеканалов первого и второго мультиплекса.
Вместе с тем ФГУП «Телевизионный технический центр «Останкино» сообщает о возможных сбоях в вещании в связи с сокращением штата сотрудников, вызванным неплатежами со стороны Первого канала и его подрядчиков.
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