Москва, 28 октября 2019, 15:43 — REGNUM Президент России Владимир Путин проведёт переговоры с президентом Республики Куба Мигелем Диас-Канелем Бермудесом 29 октября, сообщается на сайте Кремля.
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Главы двух государств обсудят перспективы развития российско-кубинских отношений в различных сферах.
Кроме того, на повестке дня встречи Путина и Бермудеса — вопросы, касающиеся международной обстановки.
Как сообщало ИА REGNUM, президент Кубы Мигель Диас-Канель прибыл в Санкт-Петербург с рабочим визитом в рамках своего евразийского турне.
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