Киев, , 15:43 — REGNUM Депутаты от фракции «Слуга народа» призывают правоохранительные органы отреагировать на угрозы жизни президенту Украины Владимиру Зеленскому, которые озвучила депутат от партии «Европейская солидарность» София Федина.

В частности, 28 октября на заседании согласительного комитета парламента депутат Рады, замглавы фракции «Слуга народа» Александр Корниенкопризвал правоохранительные органы «разобраться».

«Народный депутат от фракции «Европейская солидарность» София Федина выражала определенные моменты. Пусть разбираются правоохранительные органы. Было её мнение, что может произойти с президентом, если он так будет себя вести. Мы — фракция «Слуга народа» считаем, что так себя вести недопустимо… Есть Заповеди Божьи, нельзя публично желать человеку такие вещи. Наша фракция будет обращаться в правоохранительные органы с просьбой определить, есть ли у них перспективы по этой ситуации… Выражаем своё возмущение и просим правоохранительные органы разобраться», — сказал Корниенко.

Кроме того, депутат от «Слуги народа» Александр Дубинскийпредложил открыть уголовное производство, судить и лишать депутатов неприкосновенности за угрозы президенту.

«Предлагаю открыть уголовное дело, снять неприкосновенность через зал и отправить в суд», — напис ал Дубинский в своем Telegram-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат от фракции «ЕС» Федина опубликовала на личной странице в социальной сети Facebook видео, на котором вместе с так называемым волонтером Марусей Зверобой «обсуждала варианты убийства Зеленского».

Напомним, на Украине идет судебный процесс над экс-депутатом Верховной рады Надеждой Савченко, которую подозревают в попытке организовать подрыв и обстрел парламента.