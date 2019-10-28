Киев, 28 октября 2019, 15:43 — REGNUM Депутаты от фракции «Слуга народа» призывают правоохранительные органы отреагировать на угрозы жизни президенту Украины Владимиру Зеленскому, которые озвучила депутат от партии «Европейская солидарность» София Федина.
В частности, 28 октября на заседании согласительного комитета парламента депутат Рады, замглавы фракции «Слуга народа» Александр Корниенкопризвал правоохранительные органы «разобраться».
Кроме того, депутат от «Слуги народа» Александр Дубинскийпредложил открыть уголовное производство, судить и лишать депутатов неприкосновенности за угрозы президенту.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат от фракции «ЕС» Федина опубликовала на личной странице в социальной сети Facebook видео, на котором вместе с так называемым волонтером Марусей Зверобой «обсуждала варианты убийства Зеленского».
Напомним, на Украине идет судебный процесс над экс-депутатом Верховной рады Надеждой Савченко, которую подозревают в попытке организовать подрыв и обстрел парламента.