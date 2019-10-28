Москва, , 15:43 — REGNUM Первый саммит «Россия — Африка», который на прошедшей неделе состоялся в Сочи, показал несостоятельность политики изоляции РФ, проводимой Западом. Об этом сегодня, 28 октября, на площадке международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил заместитель директора департамента Африки МИД РФ Олег Озеров.

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Дипломат подчеркнул, что попытки западных стран изолировать Россию не просто провалились, а имели обратный эффект — Запад сам оказался в изоляции. Озеров напомнил, что для участия в российско-африканском саммите приехали представители всех 54 признанных государств Африканского континента.

«Это весомый результат, на который я хотел бы обратить внимание западных коллег в контексте политики изоляции России, — приводит ТАСС слова дипломата. — Потому что сегодня скорее Запад оказался в изоляции из-за своей политики изоляции».

Как сообщало ИА REGNUM, 23−24 октября в Сочи под сопредседательством президентов России и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси состолось первое в истории российско-африканских отношений мероприятие — саммит «Россия — Африка». В саммите приняли участие делегации 54 стран, 43 представлены главами государств и правительств.

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