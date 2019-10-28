Париж, , 15:43 — REGNUM Четыре представителя «желтых жилетов», в том числе Присцилла Лудоски и Жером Родригес, попросили в понедельник, 28 октября, встретиться с президентом Эммануэлем Макроном до 16 ноября, сообщает Le Figaro.

«Ваши заявления свидетельствуют о недостаточном рассмотрении претензий. До сих пор не было предложено никакого заслуживающего доверия политического ответа на требования, которые касаются четырех основных тем: глубокая трансформация политической системы, укрепление государственной службы, налоговая справедливость и экология», — говорится в открытом письме президенту Франции.

Напомним, впервые мобилизации «желтых жилетов» состоялась 17 ноября 2018 года.

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