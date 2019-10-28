Москва, , 15:31 — REGNUM Вариант Brexit без соглашения до конца не исключен. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 октября, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

«Очевидно, что вариант выхода без соглашения, который до сих пор до конца не исключен, приведет к очень тяжелым последствиям для Великобритании и негативно отразится на положении граждан», — сказал Железняк.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, как и ожидалось, не сдержал слово и Brexit 31октября не состоится. Евросоюз, понимая безвыходность ситуации, пошел на уступки, оттягивая процесс выхода Великобритании до следующего года. Но это пауза, за время которой премьер-министру предстоит серьезная работа с палатой общин парламента, рассуждает парламентарий.

«Достичь разумного решения в Великобритании при сохранении противостояния премьер-министра и парламента крайне трудно. Здравомыслящая часть британского парламента понимает, что вариант выхода без соглашения, на которую готов господин Джонсон, приведет к жестким последствиям для Великобритании и негативно отразится на гражданах», — указал он.

Депутат опасается, что «процедура Brexit стала самоцелью Джонсона и все последние действия Джонсона свидетельствуют об отсутствии у главы кабинета министров четкого понимания: что будет со страной после выхода из ЕС».

«Это выглядит безответственным шагом главы кабмина, который за попыткой доказать свою жесткость и состоятельность рискует будущим страны», — заключил Железняк.