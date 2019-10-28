Киев, , 15:25 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не позволит глобальным игрокам превратить Украину в пешку, сообщило 25 октября американское издание The New Yorker.

«Большие империи всегда использовали маленькие страны для собственных интересов. Но в этом политическом шахматном матче я не позволю Украине стать пешкой», — сказал Зеленский.

Журналист, разговаривавший с президентом Украины, отметил, что замороженную военную помощь со стороны США Зеленский оценил как технический момент, но при этом у него «что-то было на уме».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский, разговаривая с боевиками в районе населённого пункта Золотое, заявил, что конфликт в Донбассе будет решаться дипломатическим путём, а Украина должна вырасти подобно Южной Корее.

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