Москва, , 15:15 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов считает острое социальное расслоение возможным поводом к акциям протеста, передает корреспондент ИА REGNUM 28 октября.

«Миной замедленного действия для нашей страны стало острое социальное расслоение», — отметил Миронов.

Такая система чужда самому духу нашего народа, его истории, его ментальности, полагает парламентарий.

«Если проблему несправедливого распределения доходов не решить, Россия рано или поздно полыхнет так, как мы уже неоднократно в истории видели», — предупредил он.

«Справедливая Россия» видит своей задачей изменить эту систему мирным, цивилизованным путем, с учетом интересов всех слоев нашего общества, заверил Миронов.