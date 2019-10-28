Киншаса, , 15:20 — REGNUM В ООН исключили оказание какой-либо поддержки странам, граничащим с ДР Конго, в случае их военного вмешательства в восточные регионы ДР Конго, которые страдают от насилия со стороны боевиков. Об этом передает Daily Monitor Uganda.

Демократическая Республика Конго Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Перспектива совместного военного вмешательства в ДР Конго появилась по итогам встречи высокопоставленных военных чиновников из пяти стран региона Великих озер, передает издание.

Во встрече, прошедшей в конголезском городе Бени, приняли участие военачальники из Бурунди, ДР Конго, Руанды, Танзании и Уганды. Согласно принятому на встрече документу, страны намерены проводить в ДР Конго совместные военные операции, чтобы «уничтожить вооруженные группы».

Однако в ответ на это Лейла Зерруги, глава миротворческой миссии ООН в Демократической Республике Конго, заявила, что организация не будет оказывать поддержку иностранным силам, вмешивающимся в дела страны.

«У нас нет мандата на оказание поддержки иностранным силам, которые вмешаются в ситуацию в ДРК», — сказала она на радиостанции ООН «Окапи».

»Наш мандат заключается в поддержке конголезской армии», — добавила Зерруги.

«Лучший способ защитить гражданское население — это восстановить государственную власть (в регионе), восстановить справедливость, полицию и армию», — сказала она, добавив, что права населения должны соблюдаться.

Миссия ООН в ДРК, MONUSCO, является одним из ее крупнейших развертываний миротворцев за всю историю организации. В стране, где враждуют несколько группировок, расположено около 17 000 миротворцев, отмечают журналисты.

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