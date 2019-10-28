Новосибирск, , 15:14 — REGNUM Новосибирский Арбитражный суд частично удовлетворил иск застройщика «Альянсстрой» к мэрии Новосибирска. Сегодня, 28 октября, в суде прошло заседание по иску.

Как пишет «Сибкрай.ru» со ссылкой на юриста Светлану Андрееву, из 8 млн рублей с мэрии города взыскано 2 млн.

Отметим, что застройщик подал иск 19 июня. «Альянсстрой» требовал возместить убытки из-за отмены строительства бизнес-центра перед лицеем №22 «Надежда Сибири». Сначала это были 50 тысяч рублей, затем 7,5 млн рублей.

Судебное решение вступит в силу через 30 дней, у новосибирских властей есть время на обжалование.

По данным «ГДН.инфо», прекратить стройку у лицея потребовали родители школьников. Мэрия города подала на застройщика в суд. В начале октября суд вынес решение о запрете на строительные работы.