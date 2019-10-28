Анкара, , 15:12 — REGNUM В Турцию прибудет военная российская делегация. Как заявил сегодня, 28 октября, министр иностранных дел республики Мевлют Чавушоглу, вместе с турецкой стороной российские военные обсудят обстановку в Сирии.

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Глава внешнеполитического ведомства отметил, что на данный момент нельзя с уверенностью заявить, что все бойцы курдских формирований «Сил народной самообороны» (СНС) покинули зону безопасности.

«К нам приедет делегация из РФ, чтобы обсудить шаги, которые необходимо предпринять в рамках планируемого совместного патрулирования (на северо-востоке Сирии)», — приводит ТАСС слова министра.

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Как сообщало ИА REGNUM, после подписания 22 октября президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом меморандума о взаимопонимании Анкара остановила операцию «Источник мира». В районы на севере Сирии стали входить подразделения Сирийской арабской армии и военной полиции России. Последние будут содействовать выводу подразделений курдских отрядов самообороны и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы.

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