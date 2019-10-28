Москва, , 15:10 — REGNUM Встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьевым планирует провести президент России Владимир Путин. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Владимир Путин и Андрей Воробьёв Kremlin.ru

Представитель Кремля отметил важность данного субъекта РФ и сообщил, что Путин подобные встречи с главами регионов проводит регулярно.

Они на встречах докладывают о положении дел, а также о выполнении президентских указов, добавил Песков.

Напомним, ранее Центр политической конъюнктуры в сентябре включил Instagram Воробьева в десятку страниц лидеров-регионов РФ, на которых больше всего голосует ботов. У губернатора Московской области насчитали 47% подобных голосов.