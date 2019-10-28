Буэнос-Айрес, , 15:05 — REGNUM «Перонизм снова сформирует правительство Аргентины — выиграв в минувшее воскресенье президентские выборы с ощутимо меньшим отрывом, чем ожидалось, — пишет сегодня, 28 октября, испанское издание El Mundo. — Альберто Фернандес станет новым президентом в сопровождении Кристины Фернандес де Киршнер в роли вице-президента, получив 47,84% голосов на фоне 40,66% действующего главы государства Маурисио Макри».

«Мне хочется поздравить Альберто Фернандеса. Я только что говорил с ним, хочу поздравить его с важным выбором, который он сделал. Я пригласил его на совместный завтрак на следующий день в Каса Росада [президентский дворец], поскольку нужно приступить к упорядоченному переходному периоду, который успокоит аргентинцев», — сказал нынешний лидер, узнав о своем поражении.

Таким образом, третья экономика в Южной Америке прощается с четырьмя годами под управлением социал-либерала Макри, стремившегося изменить страну на глубинном уровне, но в итоге столкнувшегося с ее главной структурной проблемой — неконтролируемой инфляцией, отмечает El Mundo.

Тем не менее, воскресные выборы показали большой рост популярности действующего президента, ведь на предварительном голосовании 11 августа он получил поддержку только 33% избирателей (а Фернандес — 49%). Три часа после закрытия избирательных участков местные СМИ твердили, что перонисты далеко опередили Макри, но первые официальные данные опровергли эти сообщения.