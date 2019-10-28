Мадрид, , 15:04 — REGNUM «Затаившиеся на несколько дней Комитеты по защите республики (CDR) возобновили активность в ночь с субботы на воскресенье, чтобы вернуть насилие на улицы Барселоны и с особой ожесточенностью наброситься на каталонских полицейских, которых глава Женералитета Ким Торра превратил в мишень на прошлой неделе, публично поставив под сомнение их право противостоять сепаратистским беспорядкам и сформировав в парламенте следственную комиссию для «выявления ответственных» в рядах автономной полиции», — сообщает сегодня, 28 октября, испанское издание El Mundo.

Итоги той ночи — 28 пострадавших агентов (трое из Национальной полиции и 25 каталонцев), один из которых находится в тяжелом состоянии — показывают, насколько сознательно радикальные сторонники независимости Каталонии избрали местную полицию одной из своих главных целей. Членов отдела по борьбе с беспорядками жестоко преследовали; оказавшись в меньшинстве среди толпы сепаратистов, полицейские нередко были вынуждены отступать, чтобы отсидеться в своих фургонах.

В ходе отступления стражи порядка падали ничком и пытались защититься от летящих в них тяжелых объектов — таких как каменные скамьи. Один из подобных эпизодов произошел на улице Лаетана, где сепаратисты осаждали штаб-квартиру Национальной полиции: в какой-то момент толпа радикалов пришла в ярость, и это привело к ожесточенным стычкам. Реакция каталонского правительства на атаки, которым подверглись его силы безопасности, была такой же неоднозначной и осторожной, как в предыдущих случаях.