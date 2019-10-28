Екатеринбург, , 15:17 — REGNUM Глава Минстроя РФ Владимир Якушев примет участие в международном строительном форуме 100+ Forum Russia в Екатеринбурге. Помимо федерального чиновника на форум прибудут 336 спикеров, среди которых 40 — иностранцы.

Кроме того, мероприятие грозит побить рекорд по посещаемости — если в прошлом году 100+ Forum Russia собрал 9 тысяч участников, то сейчас организаторы прогнозируют поток в 10 тысяч человек.

Форум стартует 29 октября 2019 года в Екатеринбурге.

На мероприятии обсудят будущее современных городов и использование инновационных технологий. Также участники поделятся друг с другом градостроительным опытом.

Как сообщало ИА REGNUM, на форуме будут представлены инновационные «лазерные» светофоры от «Ростеха». Они могут проецировать пешеходный переход с помощью лазера прямо на дорогу.