Киев, 28 октября 2019, 15:16 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о передаче Фонду госимущества (ФГИ) пяти предприятий, среди которых, в частности, отель «Днипро», предприятия «Центрсервис» и «Технобуд», сообщили 28 октября «Украинские новости».
По словам руководителя офиса президента Юлии Ковалив, в будущем будут приватизированы ещё девять объектов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко призвала Зеленского заблокировать распродажу госимущества, поскольку это, по её мнению, угрожает существованию Украины.
Читайте также: Тимошенко призвала Зеленского не продавать крупные госпредприятия