Абакан, , 14:53 — REGNUM Представители администрации Абакана, именующие себя «командой Булакина» (мэр Абакана Николай Булакин погиб 14 октября 2019 года — прим. ИА REGNUM), объявили, что поддержат Алексея Лёмина в случае, если он решит выдвинуться в мэры столицы Хакасии.

В частности, как сообщили ИА REGNUM 28 октября в мэрии, о поддержке Лёмина объявил на брифинге и. о. главы Абакана Владимир Жуковский.

Он подчеркнул, что для нормального функционирования города необходима каждодневная и ежеминутная работа. И для этого нужен человек из «команды Николая Генриховича Булакина».

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«И мы таким человеком видим Алексея Викторовича Лёмина. Этот человек отработал более двадцати лет в команде Николая Генриховича Булакина. Вёл одно из сложнейших направлений: градостроительство, благоустройство, землепользование, другие моменты», — сказал Жуковский.

Сам Алексей Лёмин, который в настоящее время является замглавы Абакана — начальником департамента градостроительства, архитектуры и землеустройства, судя по всему, не прочь побороться за кресло мэра, хотя и утверждает, что это решение было непростым.

«Произошедшая трагедия не оставляет нам какого-то иного пути. Решение идти на выборы — оно было очень тяжёлое, но мы руководствовались главным — огромным желанием продолжить всё то, что задумал Николай Генрихович», — заявил Лёмин.

Как сообщало ИА REGNUM, Николай Булакин, руководивший Абаканом с 1995 года, погиб в ДТП 14 октября 2019 года. На внеочередной сессии 25 октября совет депутатов Абакана решил, что досрочные выборы мэра города пройдут 22 декабря.

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