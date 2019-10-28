Москва, , 14:50 — REGNUM Возможный выход Вашингтона из Договора по открытому небу станет печальным развитием событий. Такое заявление сегодня, 28 октября, сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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«Это будет печально», — заявил глава российского внешнеполитического ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на источник заявило, что президент США Дональд Трамп планирует выйти из Договора по открытому небу, который позволяет его ратифицировавшим странам свободные полёты невооружённых разведывательных аппаратов над воздушным пространством других подписантов договора.

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Добавим, что в самом Вашингтоне считают, что если решение о выходе США из этого договора всё-таки будет принято администрацией главы Белого дома, оно станет серьёзной ошибкой. Такое мнение бывший госсекретарь США Джордж Шульц, экс-министр обороны США Уильям Перри и бывший сенатор от Штата Джорджия Сэм Нанн. По их словам, договор является в настоящее время «одним из столпов поддержания международного мира и безопасности».

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