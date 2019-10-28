Иерусалим, , 15:01 — REGNUM Вашингтон будет наращивать санкции в отношении Ирана в связи с его ядерной программой. Об этом 28 октября заявил глава минфина США Стивен Мнучин во время визита в Израиль, сообщает Reuters.

«Мы провели кампанию максимального давления по санкциям, — заявил американский чиновник журналистам. — Мы будем продолжать наращивать, все больше, больше, больше».

Отмечается, что данные заявления Мнучин делал, стоя рядом с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, после того, как тот призвал США усилить давление на Иран.

Как передавало ИА REGNUM, Иран отказался от ядерной программы в 2015 году после подписания Совместного всеобъемлющего плана действий с Россией, США, КНР, Великобританией и Францией. Когда на пост американского президента пришел Дональд Трамп, он принял решение прекратить участие Вашингтона в данной «ядерной следке». В отношении Ирана США снова ввели санкции. После этого Тегеран начал постепенно отказываться от своих обязательств.