Маноквари, Индонезия, , 14:47 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо намерен построить инфраструктуру в районе горного хребта Арфак, Западное Папуа, сообщает Kompas.

Издание отмечает, что глава государства пообещал построить в районе дороги, аэропорты и рынки. Джоко Видодо заявил об этом перед жителями 10 районов и 162 деревень.

Есть надежда, что дорожный доступ между Арфак и Маноквари облегчит перевозку людей и распределение товаров, особенно сельскохозяйственной продукции.

«Что касается сельскохозяйственной продукции из района Арфака, она может быть продана в Маноквари», — заявил Джоко Видодо.

Кроме того, ожидается, что доступ к наземному транспорту будет способствовать более быстрому развитию туристического сектора. По словам президента, горный хребет Арфак обладает прекрасным туристическим потенциалом, включая озера, Ангги Гиджи и Ангги Гида.

Глава государства посчитал, что аэропорт призван сыграть важную роль для местного населения.

«Дайте мне два года, чтобы построить здесь аэропорт», — заявил Джоко Видодо, добавив, что правительство также построит больницы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Индонезии Джоко Видодо прибыл в провинцию Западное Папуа с рабочим визитом.

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