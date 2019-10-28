Киев, 28 октября 2019, 14:47 — REGNUM Партия «Слуга народа» намерена инициировать дело против депутата Верховной рады Украины от партии «Европейская солидарность» Софии Федины, заявил первый заместитель председателя фракции Александр Корниенко, сообщили 28 октября «Украинские новости».
С Корниенко согласился первый заместитель председателя Верховной рады Руслан Стефанчук, а спикер Дмитрий Разумков поручил комитету по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы парламента оценить слова Федины.
Напомним, вскоре после «переговоров» президента Украины Владимира Зеленского с членами незаконных вооружённых формирований в районе населённого пункта Золотое, на сервисе YouTube была выложена видеозапись. На ней депутат Федина предрекает Зеленскому гибель от случайного «взрыва гранаты» или «московского обстрела» во время посещения зоны боевых действий в Донбассе.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле внимательно следили за поездкой Зеленского в зону разведения, а также увидели «в некоторых диалогах» те проблемы, которые мешают урегулировать конфликт.
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