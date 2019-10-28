Киев, , 14:47 — REGNUM Партия «Слуга народа» намерена инициировать дело против депутата Верховной рады Украины от партии «Европейская солидарность» Софии Федины, заявил первый заместитель председателя фракции Александр Корниенко, сообщили 28 октября «Украинские новости».

«Мы считаем, что недопустима со стороны депутата такая деятельность, потому что есть институты, заповеди Божие, нельзя делать публично такие вещи. Наша фракция будет обращаться к правоохранительным органам с мотивацией, есть ли там перспективы», — рассказал он.

С Корниенко согласился первый заместитель председателя Верховной рады Руслан Стефанчук, а спикер Дмитрий Разумков поручил комитету по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы парламента оценить слова Федины.

Напомним, вскоре после «переговоров» президента Украины Владимира Зеленского с членами незаконных вооружённых формирований в районе населённого пункта Золотое, на сервисе YouTube была выложена видеозапись. На ней депутат Федина предрекает Зеленскому гибель от случайного «взрыва гранаты» или «московского обстрела» во время посещения зоны боевых действий в Донбассе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле внимательно следили за поездкой Зеленского в зону разведения, а также увидели «в некоторых диалогах» те проблемы, которые мешают урегулировать конфликт.

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