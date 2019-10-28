Екатеринбург, , 15:00 — REGNUM Главу администрации Южного управленческого округа Михаила Астахова освободили от занимаемой должности. Об этом сообщает «Уралинформбюро».

Экс-мэра Каменска-Уральского уволили в связи со вступившим в отношении Астахова приговором — чиновника ранее признали виновным в деле о получении взятки в особо крупном размере.

Исполнять обязанности главы администрации округа поставили бывшего заместителя Астахова Сергея Бовта. Кто будет полноценным преемником осуждённого экс-чиновника, пока неизвестно.

Как сообщало ИА REGNUM, Михаила Астахова ещё летом 2019 года осудили на восемь лет тюрьмы. Однако в октябре 2019 года коррупционеру смягчили наказание — уголовный срок сменили на условный в шесть лет. Также Астахову предстоит выплатить штраф в 12 млн рублей.

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