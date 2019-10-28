Ростов-на-Дону, , 14:34 — REGNUM В Ростовской области назначен новый заместитель министра финансов. Должность занял Андрей Никифоров. Об этом сообщается на сайте донского правительства 28 октября.

Известно, что чиновнику 45 лет. В региональный минфин он пришёл в 2000 году, с 2011 года работал в должности начальника управления межбюджетных отношений ведомства.

ИА REGNUM напоминает, что возглавляет министерство финансов Ростовской области Лилия Федотова. Уроженка города Видное Московской области была назначена на эту должность в сентябре 2011 года.