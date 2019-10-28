Нур-Султан, , 14:31 — REGNUM Председателем правления АО «Фонд науки» в Казахстане назначен бывший ответственный секретарь министерства образования и науки Арын Орсариев. Об это 28 октября написал экономист Олжас Худайбергенов на своей странице в Facebook.

По его словам, министр образования и науки Казахстана Асхат Аймагамбетов приступил к кадровым перестановкам в ведомстве. В частности, полностью обновился совет директоров «Фонда науки».

Худайбергенов добавил, что перед Арыном Орсариевым стоит задача постепенно решить все имеющиеся проблемы и обеспечить рост финансирования за счет негосударственных источников.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июля директор департамента по связям с общественностью агентства Казахстана по противодействию коррупции Арман Бердалин заявил, что бывший глава АО «Фонд науки» подозревается в получении взятки.

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