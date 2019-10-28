Сеул, , 14:36 — REGNUM В ноябре президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин примет участие в ряде международных мероприятий, сообщает KBS со ссылкой на администрацию президента.

По их словам, с 3 по 5 ноября южнокорейский лидер посетит Бангкок, где примет участие в саммите АСЕАН+3 и саммите стран Восточной Азии (EAS). С 13 по 19 ноября глава Южной Кореи посетит Чили для участия в саммите АТЭС, после чего отправится в Мексику.

Отмечается, что с 25 по 27 ноября в южнокорейском Пусане Мун Чжэ Ин проведет юбилейный саммит Республики Корея и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), который посвящен 30-летию диалога между страной и организацией, а также саммит Меконг — Корея.

Известно, что помимо расширения сотрудничества со странами, президент Южной Кореи намерен поднять вопрос о сохранении мира на Корейском полуострове.

Отметим, что в рамках данных мероприятий Мун Чжэ Ин намерен встретиться с премьер-министром Японии Абэ Синдзо, президентом США Дональдом Трампом, председателем КНР Си Цзиньпинем и президентом России Владимиром Путиным.