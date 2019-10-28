Мапуту, , 14:33 — REGNUM Действующий президент Мозамбика Филипе Нюси одержал уверенную победу на президентских выборах, которые, однако, не оправдали надежд аналитиков на разрядку политической напряженности в стране, вызвав протесты оппозиции. Об этом передает информационное агентство Reuters.

По сообщению Национальной избирательной комиссия (CNE) от 27 октября, Ньюси набрал 73% голосов, в то время как правящая партия ФРЕЛИМО также одержала победу на выборах в законодательные и провинциальные органы власти.

«Я буду работать, чтобы мы жили в процветающем и справедливом Мозамбике, — сказал он, выступая перед толпой сторонников в пригороде Мапуту. — На этих выборах победил мозамбикский народ».

Оссуфо Момаде, кандидат от бывшего партизанского движения, превратившегося в главную оппозиционную партию Мозамбика РЕНАМО, которая уже отвергла результаты выборов, набрал 21,88% голосов, сообщает CNN.

Аналитики полагают, что возвращение к серьезному конфликту и гражданской войне между сторонниками ФРЕЛИМО и РЕНАМО маловероятно.

Восемь членов CNE, которая состоит из представителей ФРЕЛИМО и оппозиционных партий, проголосовали против принятия результатов выборов ранее на прошлой неделе, а другие девять — за.

Выступая после конференции, Фернандо Мазанга, член CNE от РЕНАМО, сказал, что они намерены не признать результаты из-за нарушений. «Это стыд и позор, то, что мы здесь наблюдаем», — сказал он.

Давиз Симанго, кандидат от третьей по величине оппозиционной партии страны «Мозамбикское демократическое движение» (МДМ), получил чуть более 4% голосов избирателей.

Ранее в воскресенье, 27 октября, он заявил, что считает итоги выборов «недействительными». Ряд групп наблюдателей, в том числе от Европейского союза, Соединенных Штатов Америки и Британского Содружества, выразили обеспокоенность в связи с процессом от регистрации до подсчета голосов.

Явка избирателей была немного выше, чем на предыдущих всеобщих выборах в 2014 году, и немного превысила 50% — более, чем 13 миллионов зарегистрированных избирателей приняли участие в голосовании.