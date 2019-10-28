Москва, , 14:26 — REGNUM Переговоры президента Украины Владимира Зеленского с участниками незаконных вооружённых формирований в районе населённого пункта Золотое внимательно изучили в Кремле, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 28 октября журналистам.

«Некоторые диалоги, которые имели место, они во весь рост высветили те проблемы, которые есть, и показали источник этих проблем», — рассказал Песков.

Он отметил, что разведение войск в Донбассе может состояться только после того, как Зеленский заставит боевиков выполнять собственные приказы.

«Что в свою очередь является важной составной частью подготовки к проведению саммита [лидеров «нормандской четвёрки»]», — добавил пресс-секретарь президента России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что диктат «группы фашистов» означает, что украинская власть либо неадекватна, либо не намерена выполнять условия мирного урегулирования конфликта в Донбассе.

Читайте также: Зеленскому не удаётся угомонить националистов — глава ЛНР