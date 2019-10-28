Москва, 28 октября 2019, 14:26 — REGNUM Переговоры президента Украины Владимира Зеленского с участниками незаконных вооружённых формирований в районе населённого пункта Золотое внимательно изучили в Кремле, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 28 октября журналистам.
Он отметил, что разведение войск в Донбассе может состояться только после того, как Зеленский заставит боевиков выполнять собственные приказы.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что диктат «группы фашистов» означает, что украинская власть либо неадекватна, либо не намерена выполнять условия мирного урегулирования конфликта в Донбассе.
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