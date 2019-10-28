Джакарта, 28 октября 2019, 14:07 — REGNUM Западное Папуа стала первой провинцией, которую Джоко Видодо посетил в качестве избранного президента Индонезии 26−27 октября, сообщает Kompas.
Джоко Видодо в сопровождении первой леди страны Ирианы Видодо отправился в провинцию Западное Папуа с рабочим визитом.
После Западной Папуа глава государства также посетит провинцию Папуа.
В ходе визита президента Индонезии сопровождают министр общественных работ и жилищного строительства Басуки Хадимулжоно и министра транспорта Буди Карья Сумади.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Индонезии Джоко Видодо попросил министра-координатора по морской политике и инвестициям Лухут Бинсар Панджаитана подготовить схему инвестирования в госфонд.
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