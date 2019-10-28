Вильнюс, , 14:07 — REGNUM Переводчики Вильнюсского окружного суда с марта 2019 года более полугода переводили на русский язык 700 страниц приговора по делу о событиях 13 января 1991 года, ещё 200 страниц документов были отданы в коммерческое бюро по переводам.

В настоящий момент работа завершена и будет передана на ознакомление осуждённым по этому делу, среди которых калининградец Юрий Мель. На ознакомление отводится 20 дней с возможностью обжаловать приговор, уточняет прибалтийское новостное агентство BNS.

До этого уже было подано в общей сложности 58 апелляций. Всего по делу осуждено 67 лиц, но только два в очном формате, остальные заочно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, генеральная прокуратура Литвы также заявила, что обжалует приговор суда в деле о событиях 13 января 1991 года, в котором 67 человек, преимущественно граждан России, осуждены заочно, а два гражданина России — калининградец Юрий Мель и проживающий в Литве Геннадий Иванов — получили реальные сроки. Литовские прокуроры посчитали, что приговоры «слишком мягкие». Следственный комитет РФ в свою очередь начал своё собственное расследование, а в отношении литовских судей, вынесших приговор, начал уголовное делопроизводство за намеренное неправомерное преследование граждан РФ.

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