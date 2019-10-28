Москва, , 14:09 — REGNUM В случае, если информация о ликвидации американскими военными главаря террористической группировки ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади подтвердится, то можно говорить о серьезном вкладе лидера США Дональда Трампа в борьбу с международным терроризмом. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков журналистам.

Он также сказал, что российские военные сообщили, что видели в зоне, в которой проходила операция по ликвидации аль-Багдади, самолеты и беспилотники США, что может говорить о присутствии там американских военных, осуществлявших операцию по ликвидации аль-Багдади.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Трамп сообщил, что аль-Багдади покончил с собой во время того, как пытался уйти от американских военных через подземный тоннель на северо-западе Сирии.

В Минобороны РФ после этого сказали, что у них нет достоверной информации о действиях военных США по ликвидации аль-Багдади.

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